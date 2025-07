Palermo, il ricordo di Paolo Borsellino: presente il coordinamento di Fratelli d’Italia Caltanissetta – Zona Nord

Nel giorno della memoria della strage di via D’Amelio, il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Caltanissetta – Zona Nord ha preso parte alla commemorazione che si è svolta a Palermo, per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Fabio Li Muli, Agostino Catalano e Claudio Traina.

Alla manifestazione ha partecipato anche l’Onorevole Totò Scuvera, la cui presenza ha rappresentato un segno concreto di vicinanza istituzionale e di profondo rispetto verso chi ha sacrificato la propria vita per difendere lo Stato e i valori della giustizia.

«La partecipazione a questa manifestazione serve a rinfrancare la memoria storica. Non dobbiamo mai perdere di vista il senso della storia, quando è successo, e serve per ribadirlo alle nuove generazioni. La nostra presenza è a supporto, per non dimenticare», ha dichiarato l’onorevole Scuvera.

Presente anche il Vicepresidente della Zona Nord di Fratelli d’Italia, Manuel Bonassini, che ha voluto sottolineare come quella di via D’Amelio non sia solo una ferita nella storia del Paese, ma un monito vivo da tramandare:

«Portiamo qui non soltanto la presenza di un partito, ma il sentimento autentico di un’intera comunità che non dimentica. Siamo qui per affermare, con commozione e determinazione, che la lotta alla mafia è prima di tutto una scelta etica, che deve tradursi in atti concreti, in scelte coraggiose, in politiche giuste».

Ricordare Paolo Borsellino, è stato ribadito, significa custodire un’eredità di valori e coraggio: quella di chi ha scelto il dovere, anche a costo della vita, e di chi ci ha insegnato che la verità non si negozia.