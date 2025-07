L’Ingegnere nisseno Danilo Antonio Notarstefano eletto nel C.d.A. di Inarcassa

L’Assemblea dei Delegati di Inarcassa, nella seduta del 03.07.2025, ha eletto gli undici componenti che formeranno il nuovo C.d.A. per il quinquennio 2025/2030.

Tra essi l’Ing. Danilo Antonio Notarstefano, 56 anni, da 31 anni esercente la libera professione in forma associata, a Caltanissetta, con la E.P. Ingegneria Associati, il quale approda al prestigioso traguardo, forte dell’esperienza di due mandati quinquennali quale componente del Comitato Nazionale dei Delegati, in rappresentanza degli iscritti Ingegneri della Provincia di Caltanissetta.

“Sono molto felice del risultato raggiunto che premia l’impegno a favore dei colleghi ed iscritti che in 10 anni ho profuso nel territorio ed in Assemblea a Roma.



A riguardo sono inorgoglito dall’avere conseguito il prestigioso riconoscimento dell’Assemblea dei Delegati che mi ha suffragato pur essendo rappresentante di un piccolo, ma vivace e fertile, territorio provinciale”.

Inarcassa, Cassa di Previdenza ed Assistenza degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, gestisce, nell’interesse dei sui 174.000 iscritti e 48.000 pensionati, un patrimonio di oltre 16 miliardi di euro e rappresenta oggi un target di riferimento per solidità, sostenibilità e qualità delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.