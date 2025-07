Libero Consorzio Caltanissetta, pubblicato bando 2025 per il conseguimento idoneità Gestore trasporto merci su strada per conto terzi

È stato pubblicato il bando 2025 per il conseguimento dell’idoneità professionale di gestore del trasporto merci su strada per conto terzi.

L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Le domande devono essere presentate entro il 21 agosto 2025.

Si comunica che è stato pubblicato il bando per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi, scaricabile con i prescritti moduli di partecipazione, sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta www.provincia.caltanissetta.it (Homepage, Notizie in Primo piano).

Le istanze, che dovranno pervenire entro il 21.08.2025 epotranno essere inoltrate:

· a mezzo posta certificata alla casella di posta elettronica istituzionale del Libero Consorzio all’indirizzo: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it;

· a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – Viale Regina Margherita n. 28 – 93100 Caltanissetta;

· consegnata in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Per ulteriori dettagli si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.

Per informazioni contattare la dott.ssa Rosaria La Placa,

mail: r.laplaca@provincia.caltanissetta.it