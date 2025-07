La socia dell’Inner Wheel Club di Caltanissetta Maria Mancuso Guarneri nominata Governatrice dei Club di Sicilia e Calabria

Il primo luglio, all’Hotel “San Francesco al Monte” di Napoli, si è svolta la cerimonia di Passaggio delle Consegne del “Distretto 211 Inner Wheel – Italia”, che riunisce i club di Sicilia e Calabria.

Per l’anno sociale 2025/2026, la guida del Distretto 211 è affidata a Maria Mancuso Guarneri, socia dell’Inner Wheel Club di Caltanissetta, che ha assunto il ruolo di Governatrice e coordinerà i 42 Club presenti nelle due regioni.

L’appuntamento, da sempre, rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico, segnando l’inizio di una nuova fase all’insegna della continuità dei valori costitutivi dell’Inner Wheel, del servizio e dell’innovazione per affrontare le nuove sfide che la società pone.

Entrata nell’Inner Wheel nel 2005, Maria Mancuso Guarneri si è subito contraddistinta per dedizione, visione e spirito di servizio, ricoprendo incarichi di rilievo con passione, sia a livello di Club che distrettuale e nazionale: Presidente del Club di Caltanissetta nel 2014/15; Editor, Segretaria e Vicegovernatrice del Distretto 211; Responsabile Internet Nazionale dal 2015 al 2019; Editor Nazionale negli anni 2020/21 e 2021/22; Membro del Comitato ad hoc per sito web e database nazionale dal 2021/22 al 2023/24.

La sua esperienza riflette una leadership empatica, che unisce competenza tecnica, visione strategica e sensibilità umana che le servirà per affrontare con energia e discernimento la nuova carica di Governatrice all’insegna del tema internazionale 2025/26 STEP UP&LEAD BY EXAMPLE.

Il Distretto 211 – Italia, che quest’anno compie trent’anni dalla sua fondazione, forte per storia e tradizione, sostanziato dalla ricchezza culturale e di servizio delle multiformi realtà locali, si prepara ad affrontare il nuovo anno Inner con una guida dinamica, attenta, pronta a valorizzare le peculiarità di ogni Club nel rispetto dei principi dell’Inner Wheel e della sua dimensione internazionale.