Incidente stradale nell’Agrigentino, 1 morto e 4 feriti

A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 410 Dir ”Di Naro”, al km 3,450 in località Naro (Agrigento). Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano una persona morta e quattro feriti. Tra Altofonte e Giacalone è stata istituita la viabilità alternativa, in direzione Palermo SP 20 ed SS186, e in direzione Sciacca SS186 ed SP20. Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.