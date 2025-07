Incendi nel Catanese: minacciate diverse abitazioni, non ci sono feriti

Le alte temperature nella provincia di Catania stanno facendo sentire i loro effetti. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo, sono in atto incendi di sterpaglie a Caltagirone, precisamente in via Tomasi di Lampedusa e in via Antonino Barbara.

In quest’ultimo caso sono presenti due squadre, una di Palagonia e due del Distaccamento locale di Caltagirone, perché l’incendio ha minacciato diverse abitazioni senza però causare feriti.

Ad Adrano invece un incendio sempre di sterpaglie ha coinvolto le contrade Solicchiata e Pulica e anche in questo caso sono presenti squadre di Adrano, Paternò, Ragalna (boschiva) e Linguaglossa. Non ci sono feriti. (ITALPRESS).