Il 21 luglio nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina avviso di allerta rossa per rischio incendi

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso con allerta rossa, dalla mezzanotte di oggi, per rischio incendi nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina. in queste 4 provincie, pertanto, per lunedì 21 luglio è prevista un’ALTA pericolosità incendi.

E’ stato invece emanato avviso di pericolosità incendi MEDIA nei restanti territori di AG (Agrigento)- PA (Palermo)- RG (Ragusa)- SR (Siracusa)- TP (Trapani). In queste aree è stata dichiarata la fase di PREALLERTA RISCHIO INCENDI.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha infine ricordato che i sindaci sono invitati ad attivare le procedure previste nel piano comunale di emergenza per prevenire e gestire eventuali situazioni di crisi.