Euro Women 2025, oggi Italia-Spagna: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Nazionale di calcio femminile torna in campo. Oggi, venerdì 11 luglio, le Azzurre affrontano la Spagna nell'ultima partita del girone B di Euro Women 2025. Le ragazze del ct Andrea Soncin sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Portogallo, mentre la squadra di Montserrat è già qualificata ai quarti. Ecco orario della partita, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Italia-Spagna agli Europei di calcio femminile, in campo stasera 21:

Italia (3-5-2) Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. Ct. Soncin

Spagna (4-3-3) Nanclares; Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Lopez, Guijarro, Putellas; Caldentey, Gonzalez Rodriguez, Pina. Ct. Montserrat

Italia-Spagna sarà visibile su Rai 2 e in streaming su Rai Play. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)