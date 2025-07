Caltanissetta, sopralluogo al mercato ortofrutticolo all’ingrosso: l’Amministrazione invita al rispetto dell’ambiente

A seguito di diverse segnalazioni, l’assessore all’Ambiente e alla Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo che ha confermato l’abbandono illecito di rifiuti al di fuori delle aree dedicate. Aiello: “Chiediamo collaborazione agli operatori economici, nel rispetto degli stessi colleghi e dell’intera città”

Questa mattina, intorno alle ore 6:00, l’assessore alla Polizia Municipale, all’Ambiente e alla Protezione Civile, Oscar Aiello, ha effettuato un sopralluogo presso il mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Caltanissetta, incontrando i dipendenti comunali, gli operatori della Polizia Municipale – già presenti sul posto dalle 3:30 del mattino – e diversi operatori economici.

Durante il sopralluogo, l’assessore Aiello ha potuto constatare personalmente alcune gravi criticità legate allo smaltimento dei rifiuti. Nonostante la presenza all’interno del mercato di apposite aree attrezzate con cassonetti per la raccolta differenziata, alcuni operatori continuano ad abbandonare illecitamente e a spandere sul pavimento stradale rifiuti di ogni genere (cassette di legno, plastica, cartone e residui organici) in modo indiscriminato, anche dopo gli interventi di bonifica regolarmente effettuati dalla Dusty.

A peggiorare ulteriormente la situazione, sono emerse segnalazioni – confermate grazie alla collaborazione di diversi imprenditori – secondo cui alcuni operatori introdurrebbero nel mercato rifiuti indifferenziati provenienti da altre attività e persino da altri comuni, utilizzando il mercato ortofrutticolo come una vera e propria discarica abusiva.









«Rivolgo un appello accorato a tutti gli operatori del mercato ortofrutticolo affinché collaborino attivamente per il rispetto dell’ambiente in cui ogni giorno lavorano. Gettare i rifiuti esclusivamente nelle aree dedicate e nei cassonetti appositi è un gesto di civiltà e rispetto verso i colleghi, verso i dipendenti comunali, verso la Polizia Municipale e verso la città intera – dichiara l’assessore Oscar Aiello –. Mi auguro che basti questa mia ammonizione bonaria, perché l’Amministrazione comunale non potrà più tollerare comportamenti incivili e sarà costretta, in caso di reiterazione, ad attivare le opportune misure di controllo e sanzione. Non lo faremo con piacere, perché nessuno ama sanzionare, ma è doveroso tutelare sia l’ambiente sia quegli imprenditori che si comportano correttamente e che non devono pagare le conseguenze dell’inciviltà altrui».

L’Amministrazione comunale ringrazia i dipendenti comunali per il lavoro svolto quotidianamente sin dalle prime ore del mattino, la ditta Dusty SRL per l’impegno nella pulizia e nel mantenimento del decoro del mercato e tutti gli operatori economici che, con senso civico e responsabilità, contribuiscono a mantenere un ambiente più sano e più decoroso per tutti.