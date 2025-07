Caltanissetta. Rifacimento rete viaria, l’assessore Adornetto: “Tutti i chiusini e tutte le caditoie saranno livellati rispetto alla superficie stradale”

Lo avevamo già comunicato in conferenza stampa il 30 giugno e ribadito attraverso gli organi di stampa prima dell’avvio dei lavori. Tuttavia, considerato il riaccendersi del dibattito pubblico e le numerose riflessioni emerse anche sui social, riteniamo opportuno precisare nuovamente che tutti i chiusini e tutte le caditoie saranno livellati rispetto alla superficie della strada – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto –.

In questi giorni, su diverse testate giornalistiche, sono state riportate segnalazioni di cittadini che evidenziano presunte anomalie sulle quote di tombini e caditoie nei tratti già asfaltati. Si precisa che, come da progetto approvato, è previsto un intervento successivo e mirato per il loro corretto livellamento. Una squadra, aggiuntiva rispetto alle due già operative in cantiere, è incaricata proprio di eseguire questi interventi di adeguamento e manutenzione, secondo quanto stabilito dal RUP e dal Direttore dei Lavori.

L’operazione è pienamente conforme al regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 dell’8 aprile 2024. – Ribadiamo che si tratta di attività già previste e pianificate da questa Amministrazione –.

Per maggiore chiarezza e per rassicurare la cittadinanza anche in vista di futuri interventi, va sottolineato che da questo momento sarà applicata una tolleranza zero per i lavori eseguiti dai gestori dei sottoservizi. Il regolamento vigente sulla manomissione del suolo pubblico sarà rispettato in modo rigoroso, prevedendo il rifacimento dell’intera carreggiata ogniqualvolta la sede stradale sia stata oggetto di manutenzione nei tre anni precedenti, oppure se la sua larghezza non supera i quattro metri.

Sono previste oltre 120 verifiche tecniche, sia in situ che in laboratorio, per accertare la qualità dei materiali impiegati. Parallelamente, si sta operando per garantire la massima fruibilità delle strade durante i lavori, evitando la chiusura totale delle arterie e consentendo il transito anche nelle fasi di scarifica. Le operazioni di sistemazione dei tombini e delle caditoie avverranno a transito aperto, con le opportune misure di sicurezza per i lavoratori.

A supporto della pianificazione, già lo scorso 18 febbraio, il Comune ha trasmesso agli 11 gestori dei sottoservizi una comunicazione preventiva sull’inizio dei lavori previsto a luglio, con l’elenco dettagliato delle strade interessate. Tra questi, soltanto E-Distribuzione S.p.A. ha risposto, annunciando l’intenzione di ammodernare circa 70 km di rete elettrica. A seguito di un tavolo tecnico, i lavori della società sono stati coordinati con quelli comunali, evitando sovrapposizioni e privilegiando le strade già oggetto di manutenzione da parte dell’Ente.

Vista la ridotta entità dei lavori avviati da E-Distribuzione, lo scorso 23 giugno l’Amministrazione ha inviato una nuova comunicazione, modificando l’autorizzazione agli scavi e richiedendo l’impiego della tecnica no-dig, che consente l’intervento senza necessità di scavi a cielo aperto.

Il miglioramento della rete viaria rappresenta una priorità strategica per l’Amministrazione Tesauro. Oltre agli interventi in corso – conclude l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto – sono già stati programmati ulteriori lavori per un importo complessivo superiore ai sei milioni di euro, finalizzati al rifacimento del manto stradale di arterie principali che attraversano zone nevralgiche del territorio.