Caltanissetta. Oscar Aiello, tre legislature da consigliere e un assessorato strategico: il suo giorno all’inaugurazione del Viadotto San Giuliano accanto al leader Salvini

Nel giorno in cui Caltanissetta ha celebrato l’inaugurazione del Viadotto San Giuliano, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e delle più alte cariche istituzionali regionali e locali, si è ritagliato uno spazio politico significativo anche Oscar Aiello, oggi assessore con deleghe alla Polizia Municipale, all’Ambiente e alla Protezione Civile nella giunta guidata da Walter Tesauro.

Per Aiello, quello di ieri è stato un giorno carico di valore simbolico. Dopo tre legislature consecutive da consigliere comunale, frutto di un lungo percorso politico cominciato già durante l’amministrazione Campisi, l’assessore della Lega rappresenta oggi uno dei profili più radicati del centrodestra cittadino. La sua nomina è stata il frutto di un accordo che ha visto unito il centrodestra nisseno – dalla Lega a Fratelli d’Italia, passando per Forza Italia, Noi Moderati e la Nuova DC – in una visione condivisa sul futuro amministrativo della città.

Ma al di là della carica formale, la figura istituzionale di Oscar Aiello si misura anche nella sua capacità di tessere relazioni dirette con i vertici nazionali del suo partito. È noto, infatti, il suo rapporto personale con il vicepremier Matteo Salvini, consolidato nel tempo anche attraverso un contatto diretto e costante. Un canale privilegiato che, nel contesto della visita istituzionale di ieri, si è trasformato in un momento di evidente soddisfazione personale. Lo si leggeva chiaramente nell’espressione dell’assessore: la presenza del proprio leader in città è stata vissuta come un riconoscimento implicito del lavoro portato avanti sul territorio.

Il Viadotto San Giuliano, completato con una moderna struttura ad arco e illuminato con il tricolore, è il simbolo di un’opera nata anni fa ma ultimata sotto l’attuale governo nazionale. Un intervento che ben si inserisce nel percorso di rinnovamento infrastrutturale che, sotto l’amministrazione Tesauro, inizia a produrre effetti visibili anche sulla quotidianità urbana. In questi giorni, infatti, è in corso il rifacimento del manto stradale in numerose vie della città, che punta a restituire sicurezza e decoro al capoluogo nisseno

In un contesto in cui si è spesso parlato di rimpasti e riequilibri politici, la presenza in giunta di un assessore con collegamenti diretti ai vertici nazionali, in particolare al ministero delle Infrastrutture, rappresenta più che una scelta politica: è un’opportunità concreta. La città, oggi più che mai, ha bisogno di canali istituzionali rapidi, di interlocutori credibili e di figure capaci di trasformare i rapporti personali in occasioni di sviluppo. Oscar Aiello, per la sua storia politica e per i legami consolidati, sembra rispondere pienamente a questa esigenza.