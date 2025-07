Caltanissetta, Michele Emma è il nuovo Vicario del Questore: subentra Triglione andato in quiescenza

Cambio ai vertici della Questura di Caltanissetta: da oggi il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott. Michele Emma, assume ufficialmente le funzioni di Vicario del Questore. La nomina è stata disposta dal Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

Il dott. Emma prende il posto del Primo Dirigente dott. Giangiacomo Triglione, che lascia il servizio attivo per il collocamento in quiescenza, al termine di un lungo e articolato percorso professionale. Durante il suo incarico, il dott. Triglione ha saputo distinguersi per l’alto senso del dovere, la professionalità e le qualità umane che lo hanno reso punto di riferimento sia per i colleghi funzionari e per il personale della Polizia di Stato, sia per il Prefetto e le altre Istituzioni del territorio nisseno.

Il nuovo Vicario, dott. Michele Emma, 59 anni, è originario di Caltanissetta e laureato in giurisprudenza. Entrato in Polizia nel 1984, ha maturato una lunga esperienza in diverse sedi, prestando servizio presso le Questure di Enna e Agrigento e dirigendo la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura nissena.

Il Questore Pinuccia Agnello, insieme ai funzionari della Questura, ha espresso i migliori auguri di buon lavoro al dott. Emma per il nuovo prestigioso incarico, manifestando piena fiducia nelle sue capacità e certo che saprà farsi apprezzare anche nel ruolo di Vicario.