Caltanissetta, l’assessore Pasqualino: “Politiche sociali al centro della visione di governo. Inclusione, servizi e reti per una città più giusta”

CALTANISSETTA – Nell’ambito della relazione annuale presentata dal sindaco Walter Tesauro al Consiglio comunale, è emersa con chiarezza l’impronta sociale che ha caratterizzato il primo anno di mandato dell’amministrazione. Un anno segnato da difficoltà strutturali, ma anche da una volontà precisa: non lasciare indietro nessuno. In questo contesto si inserisce il lavoro svolto dall’assessore alle Politiche sociali e socio-sanitarie, Ermanno Pasqualino, che ha tracciato un bilancio fatto di interventi mirati, progettualità complesse e una visione integrata del welfare cittadino.

Servizi educativi e inclusivi: dai centri estivi al progetto “DesTEENazione”



Fin dall’estate 2024 l’assessorato ha avviato iniziative concrete per promuovere l’inclusione sociale dei più giovani. I centri estivi, organizzati in collaborazione con associazioni locali, hanno visto la partecipazione di oltre 300 bambini e ragazzi in sei diverse aree della città. Un modello che è stato replicato nel periodo natalizio con attività ricreative e laboratori teatrali, con particolare attenzione alla dimensione educativa.

Ma il progetto più ambizioso è sicuramente “DesTEENazione – Desideri in azione”, finanziato con oltre 3 milioni di euro grazie ai fondi FSE e FESR. L’obiettivo è trasformare l’ex plesso “La Cittadella” in un centro di aggregazione multifunzionale per adolescenti, coinvolgendo direttamente le scuole superiori della città. L’iniziativa, già avviata, prevede la creazione di 27 nuovi posti di lavoro per un triennio, affidando la gestione del centro ad enti del Terzo settore.

Famiglia e prima infanzia: più posti negli asili e supporto alla genitorialità



Particolare attenzione è stata dedicata anche alla fascia 0-3 anni. Nell’anno educativo 2024-2025 i posti negli asili nido comunali sono aumentati da 134 a 147, mentre è stato approvato e finanziato un progetto da 60.000 euro per il potenziamento del “Centro per la Famiglia”, con l’inserimento di due nuove figure professionali a supporto della genitorialità.

Disabilità e non autosufficienza: dieci servizi attivi e un tavolo permanente



Con oltre 5 milioni di euro investiti, l’assessorato ha garantito continuità a dieci diversi servizi per persone con disabilità e non autosufficienti: dall’assistenza domiciliare all’ASACOM, dal trasporto sociale ai centri per l’autismo, fino ai progetti di vita indipendente. Un impegno strutturato anche grazie all’attivazione del “Tavolo permanente sulla disabilità”, che coinvolge più di 20 organizzazioni e sta lavorando alla redazione delle nuove linee guida per i progetti individualizzati, in vista dell’entrata in vigore della normativa nazionale prevista per il 2027.

Governance territoriale e rafforzamento del distretto socio-sanitario



Il Comune di Caltanissetta, in qualità di capofila del Distretto D8, ha rafforzato il proprio Ufficio di Piano e ottenuto il finanziamento per l’assunzione di 11 nuove figure professionali, tra amministrativi, educatori e psicologi. Ulteriori risorse sono state attivate grazie al Fondo Povertà 2022, permettendo l’inserimento di assistenti sociali in tutti i comuni del distretto e l’attivazione del servizio di educativa domiciliare.

Inclusione e innovazione: il PN Metro Plus e le azioni integrat



L’assessore Pasqualino ha inoltre seguito l’avvio del PN Metro Plus e Città Medie Sud, che destina a Caltanissetta circa 8,5 milioni di euro per interventi che integrano sociale, cultura, ambiente, digitalizzazione e sviluppo locale. Un’occasione straordinaria per sperimentare forme nuove di welfare territoriale e politiche pubbliche in grado di generare occupazione e coesione.

Un modello di welfare partecipato



“Abbiamo posto le basi per un sistema di servizi più equo, accessibile e moderno – ha dichiarato Pasqualino – lavorando fianco a fianco con la comunità educante, il terzo settore, l’ASP e i cittadini. Il nostro obiettivo è costruire una città dove nessuno si senta solo di fronte alle difficoltà”. Un modello di welfare che guarda al futuro, fondato su partecipazione, innovazione e giustizia sociale.