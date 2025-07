Caltanissetta. Intervento della Polizia sulla SS 640 per un incendio di sterpaglie lungo le carreggiate

CALTANISSETTA. Gli agenti della Polizia di Stato sono oggi intervenuti sulla strada statale 640, intersezione con la 640 dir, per un incendio di sterpaglie lungo le carreggiate.

Le fiamme, che hanno causato il rallentamento della circolazione stradale per un paio di ore, sono state domate dai vigili del fuoco. È fondamentale prestare attenzione agli incendi durante l’estate. Per prevenirli, è importante evitare di accendere fuochi all’aperto, non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi e non abbandonare rifiuti infiammabili.

In caso di avvistamento di un incendio, è necessario chiamare immediatamente i soccorsi (115, 113, 112) e fornire indicazioni precise sul luogo e la situazione.