Caltanissetta, incidente in via Due Fontane: coinvolta una famiglia, un uomo lievemente ferito

Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 20, si è verificato un incidente stradale in via Due Fontane, a Caltanissetta. Coinvolte una Fiat 500 e una Opel Astra: le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento.

A bordo dell’Opel Astra viaggiava una famiglia composta dal padre, che era alla guida, dalla moglie e da un bambino. I tre sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. Nessuna informazione certa, al momento, sulle loro condizioni, ma non sembrano esserci feriti gravi.

Un uomo, invece, che viaggiava a bordo della Fiat 500, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Elia. Le sue condizioni non sono gravi, ma sarà sottoposto a ulteriori controlli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e la squadra infortunistica stradale del Comando di Polizia Municipale del Comune di Caltanissetta, che sta effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro.

Il traffico in zona risulta fortemente rallentato. Si invitano gli automobilisti ad evitare via Due Fontane e a utilizzare percorsi alternativi.