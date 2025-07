Caltanissetta, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Michele Emma assume le funzioni di Vicario del Questore

Sostituisce il Primo Dirigente dr. Giangiacomo Triglione che, a conclusione del suo lungo percorso di carriera, da oggi è collocato in quiescenza.

Da questa mattina il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Michele Emma assume le funzioni di Vicario del Questore a seguito di provvedimento di nomina del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. Il dr. Emma, 59 anni, nisseno, laureato in giurisprudenza, già Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caltanissetta, è entrato in Polizia dal 1984, dopo aver frequentato il corso quadriennale per Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia. Il suo primo incarico è stato svolto alla Questura di Enna, dove ha diretto la Digos e l’UPGSP. Nel 1990 è stato trasferito a Caltanissetta quale dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale. Nel 1994 è stato assegnato alla Questura di Caltanisetta dove, nel corso degli anni, ha svolto le funzioni di dirigente dell’UPGSP, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio Personale e dell’UTLP. Nel 2012, promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, è stato trasferito alla Questura di Agrigento con l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine. Dal 2013 e fino a ieri è stato Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura nissena. Nel 2020 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Nel corso della sua lunga carriera si è distinto per i risultati conseguiti anche nell’ambito della polizia giudiziaria e nei servizi di ordine pubblico, riconosciuti con la concessione di onorificenze. Michele Emma sostituisce il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Giangiacomo Triglione, da oggi collocato in quiescenza, a conclusione del suo variegato e lungo percorso di carriera che ne ha contraddistinto costantemente la professionalità e le doti umane. Quale Vicario del Questore di Caltanissetta il dr. Triglione si è guadagnato la stima dei colleghi funzionari e di tutto il personale della Polizia di Stato, ma anche il riconoscimento delle sue capacità professionali da parte del Prefetto e di tutte le altre Istituzioni della provincia nissena. Il Questore Agnello e i funzionari della Questura formulano i migliori auguri di buon lavoro al dr. Emma per il nuovo prestigioso incarico, certi che si farà apprezzare anche da Vicario.