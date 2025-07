Caltanissetta. Costanza, impegno e determinazione: brillanti risultati per gli studenti del Liceo “Manzoni-Juvara” all’esame di maturità

Al Liceo Manzoni – Juvara di Caltanissetta/S. Cataldo, diretto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Agata Rita Galfano, l’esame di maturità in questo anno scolastico ha visto un significativo numero di studenti raggiungere il massimo dei voti, anche con lode. Questo traguardo ha premiato non solo la preparazione nelle prove d’esame, ma anche un percorso scolastico eccellente, in cui gli studenti si sono distinti per costanza, impegno e determinazione.

Liceo Artistico

5 A

Dana Galletti – 100/100; Adele Maria Lo Monaco -100/100; Alessandro Pellitteri -100/100.

5 B

Aurora Cutaia -100/100; Giulia Farruggia – 100/100; Monica Li Vecchi – 100/100; Benedetta Maria Lo Vetere – 100/100; Giulio Michele Villa – 100/100.

Liceo Scienze Umane

5 A

Aurora Maria Pia Cazzetta – 100/100; Giorgia Michela Maiorana – 100/100.

Liceo Economico Sociale

5 A

Calogero Giuseppe Augello-100/100.

5 B

Valeria Rizzo – 100/100; Rebecca Sara Tiziana Romano- 100/100.

Liceo Musicale

Giusy Leone- 100/100; Simone Pignatone – 100/100; Federica Maria Tasca – 100/100; Teresa Nocera – 100/100 e Lode.

A tutti loro la Dirigente Scolastica augura che il percorso di studio appena concluso rappresenti l’inizio di nuove sfide e grandiosi traguardi.