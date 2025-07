Caltanissetta. Brillano due coppie di ballerini della Full Dance Academy ai Campionati Italiani FIDESM a Rimini

Si è conclusa con grandi soddisfazioni la partecipazione ai Campionati Italiani FIDESM, svoltisi a Rimini, per le coppie di ballerini che hanno rappresentato per la prima volta la loro scuola di danza Full Dance Academy a livello nazionale. Tra emozioni, passione e tanta grinta, i risultati ottenuti sono stati più che promettenti.

Tra i protagonisti della manifestazione spiccano Francesco Pirrello e Mara Alessi, in gara nella Categoria C 12/13. La giovane coppia ha raggiunto le semifinali su 26 partecipanti nella specialità delle Danze Latine, dimostrando talento e padronanza della pista. Nella Combinata Standard e Latini hanno conquistato un ottimo 4° posto, mentre nella disciplina Standard si sono classificati al 5° posto, lasciando intravedere ampi margini di crescita futura.

Francesco Pirrello e Mara Alessi

Straordinaria anche la prestazione di Marco Conti e Giulia Socciarello, in gara nella Categoria C 45/54. Con determinazione ed eleganza, la coppia ha raggiunto la medaglia d’argento nelle Danze Latine, laureandosi Vicecampioni Italiani, e ha conquistato anche un meritatissimo bronzo nella Combinata.

Marco Conti e Giulia Socciarello

Un risultato che premia non solo il talento, ma anche il costante impegno e la dedizione dimostrati da tutti i partecipanti. Un grande applauso va a queste coppie che, con entusiasmo e passione, hanno portato in alto il nome della loro scuola di danza, lasciando il segno in una competizione di altissimo livello.