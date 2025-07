Caltanissetta, Antenna Rai, il TAR respinge il ricorso del Comune: si va verso la demolizione

CALTANISSETTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha respinto la richiesta avanzata dal Comune di Caltanissetta per sospendere il decreto di revoca del vincolo sull’antenna Rai di Sant’Anna. Una decisione che, di fatto, apre la strada alla demolizione della storica struttura.

Secondo quanto stabilito dai giudici amministrativi, la Rai potrà proseguire con l’iter previsto per la rimozione dell’impianto, ritenuto non più sicuro dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Il TAR ha ritenuto che le valutazioni sulla sicurezza strutturale rientrino nella sfera di competenza dell’autorità tecnica preposta, escludendo così un intervento di natura giurisdizionale in merito.

La decisione conferma la legittimità del provvedimento adottato dalla Soprintendenza, che aveva rimosso il vincolo storico-architettonico sulla struttura, considerandola ormai in condizioni critiche e potenzialmente pericolosa.

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale aveva tentato di ottenere un provvedimento di sospensione per valutare soluzioni alternative, tra cui un eventuale recupero o una riconversione a fini culturali e turistici. Una richiesta che, per il momento, non ha trovato accoglimento nei canali della giustizia amministrativa.

Nonostante il primo stop, il Comune non esclude la possibilità di ulteriori iniziative legali per tutelare quello che molti cittadini ritengono un simbolo identitario della città. Intanto, la Rai potrebbe avviare già nelle prossime settimane la fase operativa per l’abbattimento dell’antenna, chiudendo definitivamente una pagina lunga decenni nella storia nissena.