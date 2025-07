Caltanissetta. Antenna RAI, disposto lo sgombero dell’area circostante. Il Sindaco Tesauro: “Misura preventiva”

A seguito della relazione tecnica trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, un’ordinanza del Sindaco stabilisce lo sgombero dell’area ricadente all’interno del raggio di 170 m dalla base dell’Antenna

Con Ordinanza n.19 del 14.07.2025, il Sindaco ha decretato lo sgombero dell’area circostante all’Antenna di proprietà di Rai Way nel raggio di 170 m dalla base della stessa.

Nella zona in questione presso la Collina Sant’Anna, già opportunamente recintata, ricade un solo immobile privato, peraltro disabitato.

Come spiegato dal Sindaco Walter Tesauro, si tratta di una semplice misura preventiva, disposta a seguito della relazione tecnica pervenuta il 29.06.2025 dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta e redatta dall’Ing. Liborio Cavaleri, che ha individuato l’eventuale raggio (170 m) di caduta della torre strallata.



“Non c’è nessuna novità sostanziale in merito alla solidità degli elementi strutturali dell’antenna, ma abbiamo ritenuto comunque necessario disporre le misure di sicurezza previste dalla normativa a tutela delle aree circostanti – ha dichiarato il Sindaco Tesauro.

Resta inteso che lo sgombero dell’area implica che nessuno possa stazionare nella zona interessata dall’Ordinanza