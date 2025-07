Brucia sterpaglie in campagna ma fa scoppiare un incendio di vaste dimensioni: denunciato dai Carabinieri

Brucia delle sterpaglie in campagna ma fa scoppiare un incendio. È successo in contrada Agnelleria, nelle campagne di Belpasso in provincia di Catania, dove un 37enne di Aci Castello è stato denunciato dai carabinieri per incendio colposo. L’uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione in un fondo agricolo e, nonostante il vento sostenuto, ha pensato di dare fuoco alle sterpaglie.

Un gesto che ha innescato un incendio che si è rapidamente propagato anche ai terreni adiacenti. Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area, assicurandosi che nessuno fosse in pericolo e allertando i residenti delle abitazioni rurali poco distanti.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania e del distaccamento di Maletto, insieme a personale dal Corpo forestale del distaccamento di Nicolosi, che con squadre di terra e con l’ausilio di un elicottero sono riusciti a circoscrivere le fiamme che, nel frattempo, hanno divorato oltre 10 ettari, danneggiando diversi appezzamenti di terreni coltivati. Una volta spento l’incendio e ricostruito quanto accaduto, i carabinieri hanno denunciato il 37enne. (Adnkronos)