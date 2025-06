Vasco Rossi incanta Messina: tanti nisseni tra il pubblico del doppio concerto evento

Due serate indimenticabili allo Stadio Franco Scoglio di Messina, dove Vasco Rossi ha fatto registrare il tutto esaurito, con oltre 40.000 spettatori a sera. Un pubblico arrivato da tutta la Sicilia per vivere tre ore di pura energia, musica e parole, in uno spettacolo che ha mischiato emozione, impegno civile e rock ad altissimo volume. Tra i tantissimi fan presenti, si è fatta notare in particolare la folta rappresentanza proveniente da Caltanissetta.

Centinaia i nisseni che, tra sabato e domenica, hanno raggiunto Messina con ogni mezzo disponibile: pullman organizzati, auto private, moto. Un vero e proprio “esodo musicale”, alimentato dalla passione per il Komandante, che ha saputo unire generazioni diverse sotto un unico palco. Già nel pomeriggio, tra i parcheggi e le vie d’accesso allo stadio, si notavano tanti volti noti del capoluogo nisseno: famiglie intere, gruppi di amici, giovani e meno giovani accomunati dalla stessa attesa.

Sui social, nelle ore successive, decine e decine di scatti hanno raccontato l’entusiasmo di chi ha vissuto lo show da ogni angolazione: dalla tribuna al prato, dai settori laterali alla curva. Vasco ha aperto il concerto con “Vita spericolata” e, da lì in poi, non si è più fermato: oltre tre ore di spettacolo ininterrotto, con una scaletta serrata e un finale carico di significato, quando ha accolto sul palco la bandiera della pace consegnata da don Luigi Ciotti. Un gesto forte, accompagnato da parole altrettanto incisive: “Basta con la strage degli innocenti”, ha gridato il rocker, riferendosi alla tragedia di Gaza.

Per molti dei presenti, non è stato solo un concerto. C’è chi ha portato con sé i figli per far vivere loro l’emozione del primo live, chi ha rivissuto emozioni giovanili, chi ha cantato a squarciagola ogni singola parola. Tra i nisseni, è stato anche un momento di condivisione collettiva, un viaggio fatto insieme che ha trasformato il percorso stesso in parte integrante dell’esperienza. Non pochi i pullman che, sulla via del ritorno, sono diventati una sorta di bis itinerante, tra cori improvvisati e racconti a caldo.

A Messina, per due sere, si è respirato qualcosa di più di un semplice concerto. E i tanti nisseni presenti hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più intensa, testimoniando con la loro presenza quanto forte e trasversale sia ancora oggi l’energia che solo Vasco Rossi riesce a sprigionare.