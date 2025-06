Tragedia sul lavoro a Menfi: la CISL rilancia l’allarme sulla sicurezza

“Un’altra, l’ennesima morte di un lavoratore, la cui giovane vita è stata brutalmente interrotta mentre stava compiendo il proprio lavoro. Siamo stanchi di continuare a esprimere messaggi di cordoglio alle famiglie delle vittime sul lavoro. Questa mattanza deve finire”. Così commentano la notizia della morte di Samuel Scacciaferro – operaio di 26 anni che ha tragicamente perso la vita mentre era impegnato in un intervento su un impianto fotovoltaico tra Menfi e Santa Maria di Belice – la Segretaria Generale della CISL Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, e il Segretario della FIM CISL territoriale, Alessio Pistritto.

“Sulle cause dell’incidente – dichiara Carmela Petralia – sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti, ma resta il fatto che si è trattato dell’ennesima morte sul lavoro, una tragedia che ancora una volta impone riflessioni profonde e interventi concreti. Non possiamo più assistere a episodi del genere come se fossero fatalità. La sicurezza non è una concessione, ma un diritto inalienabile che va conquistato, garantito e difeso ogni giorno, attraverso l’impegno delle istituzioni, delle imprese, delle organizzazioni sindacali e di ogni singolo cittadino”.

“Da troppo tempo chiediamo più ispezioni, più formazione, più cultura della prevenzione, soprattutto nei settori più esposti a rischi. Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sano e salvo. A Samuel e a tutte le vittime del lavoro dobbiamo rispetto e memoria – conclude – ma soprattutto un impegno costante e determinato perché simili tragedie non debbano più accadere”.