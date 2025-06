Tentato ingresso armato al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta: denunciato un 61enne

Un uomo di 61 anni, originario di Piazza Armerina, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere dopo aver tentato di entrare con un coltello al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. L’arma, una lama pieghevole lunga 19 cm, è stata individuata stamattina dal vigilantes della ditta Europolice durante i controlli al varco bagagli del plesso giudiziario di via Don Minzoni .

Allertati i Carabinieri, il coltello è stato sequestrato. Episodi simili sono frequenti: negli ultimi anni decine di persone sono state denunciate per il possesso di armi bianche all’interno della struttura.