Smaltiva rifiuti speciali bruciandoli in cortile, denunciato 51enne nell’Agrigentino

Smaltiva rifiuti speciali bruciandoli in un terreno privato. Ad Aragona, in provincia di Agrigento, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 51enne con l’accusa di combustione illecita di rifiuti. I militari, attivati a seguito dell’avvistamento di una densa colonna di fumo nero lungo la statale 189 in prossimità di un’abitazione, temendo la possibile presenza di persone in pericolo, hanno raggiunto l’immobile. Nel cortile hanno trovato l’uomo intento a bruciare rifiuti speciali, tra cui elettrodomestici di grandi dimensioni, materiale plastico, materassi e carcasse di mobili. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato.