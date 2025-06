Sicilia. Attività produttive, Tamajo: “Settore della birra va sostenuto, una malteria regionale per ridurre i costi”

«Occorre sostenere la filiera del settore della birra artigianale con strumenti concreti, promuovendo percorsi strutturati, duraturi e tanta formazione. In Sicilia il comparto è in crescita e ci sono già eccellenze, ma si può fare di più: l’utilizzo dei malti siciliani, ad esempio, permetterebbe di ridurre di almeno il 7% il costo della birra. Un obiettivo possibile, se si investisse nella realizzazione di una malteria regionale, un progetto che avrebbe un impatto positivo anche sul comparto agricolo e sull’intera economia circolare». Lo afferma l’assessore alle attività produttive Edy Tamajo intervenendo all’evento di presentazione di Bubble Beer, il festival della birra artigianale, che si terrà a Palermo dal 12 al 15 giugno, quest’anno alla nona edizione.

«Il Festival Bubble Beer cresce di anno in anno, diventando punto di riferimento per il settore brassicolo del Sud Italia – aggiunge Tamajo – Invito le grandi imprese del settore a guardare alla Sicilia, a conoscere da vicino le realtà presenti sul territorio. Nonostante le difficoltà, qui ci sono risorse umane, competenze e creatività che meritano di essere valorizzate».