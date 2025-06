Sensibilizzare i giovani sulle manovre salvavita, incontro formativo con gli animatori del Grest dell’Oratorio Salesiano San Luigi di San Cataldo

“Un incontro importante per promuovere la formazione e la sensibilizzazione sui temi della salute e del soccorso”

Gli animatori del Grest dell’Oratorio Salesiano San Luigi di San Cataldo sono stati coinvolti in un progetto molto importante: sensibilizzare i giovani sulle manovre salvavita. Mamma di due bambini Daniela Cravotta, da poco presidente dell’Avo Associazione Volontari Ospedalieri e con una precedente formazione da OSS e soccorritrice, ha proposto di svolgere un incontro formativo con i giovani animatori del Grest per insegnare le manovre di base per salvare una vita.









L’idea è nata dalla convinzione che sia fondamentale educare i giovani sull’importanza del soccorso e delle manovre salvavita, non solo per loro stessi, ma anche per poter aiutare gli altri in caso di emergenza. I parroci dell’Oratorio Don Alessio Tavilla, Don Edoardo Cutuli e Don Angelo Grasso si sono mostrati subito disponibili e accoglienti, dimostrando una grande sensibilità verso questo tema.

Gli animatori hanno mostrato un grande interesse e entusiasmo per il progetto, ed è stata sicuramente un’opportunità importante per sensibilizzarli sull’importanza della salute e del soccorso, e per promuovere la formazione e la crescita personale. Con la convinzione che questo tipo di iniziativa possa avere un impatto positivo sulla comunità e contribuire a creare una società più solidale e responsabile, si spera possano seguire questo esempio virtuoso altre parrocchie e perché no, in vista a settembre della ripresa delle lezioni, scuole e tutti quei luoghi di incontro e di crescita dei più giovani.