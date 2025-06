Sabato 21 giugno si celebra in tutta Europa la Festa della Musica: Caltanissetta risponde con un evento ricco di suoni, emozioni e partecipazione

CALTANISSETTA – Come ogni 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate, torna la Festa della Musica, una ricorrenza nata in Francia nel 1982 e oggi diffusa in tutta Europa. L’obiettivo è semplice ma profondo: portare la musica fuori dalle sale da concerto, renderla accessibile a tutti, gratuita, libera, promuovendo il valore culturale e sociale di questo linguaggio universale.

Anche Caltanissetta aderisce con entusiasmo all’edizione 2025, organizzando un evento che coinvolgerà artisti, band e cittadini lungo Corso Umberto I, nel cuore del centro storico. Le esibizioni si terranno a partire dalle 19:30 e proseguiranno fino a tarda sera, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La serata si aprirà simbolicamente nell’atrio di Palazzo del Carmine, sede del Municipio, con l’esibizione del Coro Don Milani, storica realtà corale nissena attiva sin dal 1986. Da lì, le performance proseguiranno lungo la via, coinvolgendo diversi punti del corso con generi musicali eterogenei: dalla ritmica energica delle Officine Sonore al jazz con Cardio Sax, dalle raffinate interpretazioni vocali di Chiara Corinne Amico al rock delle band Voodoo Monkeys, Harley Band, Iron/Pig, fino alle sonorità elettroniche di Finalmick.

Non mancheranno momenti di musica pop e contemporanea con Mast 79, l’eclettica band Onde Sonore, e a chiudere, un grande DJ set firmato DJ Flip (Filippo Profeta), che farà ballare il pubblico fino a tarda sera.

Toti Petrantoni, Assessore agli Eventi del Comune di Caltanissetta, dichiara che la Festa della Musica rappresenta per la città un’occasione di grande valore simbolico e civile. È un momento di festa, ma anche un’opportunità educativa e sociale. La musica, infatti, ha un ruolo pedagogico fondamentale: avvicina i giovani alla bellezza, promuove il rispetto, stimola l’ascolto reciproco e crea coesione. Iniziative come questa rendono la città più viva, inclusiva e partecipata.

L’evento si inserisce nel circuito nazionale della Festa della Musica, sotto l’edizione tematica 2025 dedicata ai “Mestieri della Musica”, e rafforza il ruolo di Caltanissetta come città sempre più aperta alla cultura e all’aggregazione.