Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, XIX° Torneo: Martino Brucato vince la finale

Si è giocata giovedì sera, presso Eclettica Street Factory la finale del XIX° torneo interno (campionato periodico). Il tavolo dei finalisti era composto da Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti, Manuel Carapezza e Martino Brucato; proprio quest’ultimo riesce a vincere la partita con 38 punti. Una partita difficile e combattuta sino alla fine con tre giocatori che avevano esaurito i propri carrarmati (130 la dotazione). Martino Brucato, alla sua prima semifinale, vince il suo primo torneo da outsider. Per la cronaca sono arrivati nell’ordine: secondo Andrea Kiswarday, terzo Gabriele Taschetti e quarto Manuel Carapezza.

La finale è stata contornata da due tavoli di amichevoli con tre nuovi giocatori ed un tavolo di “inizio attività” con due esordienti assolute al gioco del Risiko! ma affascinate dall’ambiente e dalla compagnia.

“Speriamo di rivedere queste nuove giocatrici al prossimo torneo che sarà il XX°. – dichiarano dal direttivo- Venti tornei sono un bel traguardo che intendiamo festeggiare proprio il 3 giugno, data del primo turno con tutte le giocatrici ed i giocatori insieme allo staff di Eclettica”.

Domenica una folta delegazione del RCU Eclettica sarà presente alla seconda tappa del Campionato Regionale Individuale. Sinora sette i partecipanti alla tappa palermitana ma è molto probabile che il numero dei partecipanti possa aumentare.

“Questo campionato regionale- continuano dal direttivo- era da tanto tempo che in Sicilia non si organizzava e grazie alla nostra tenacia e alla collaborazione dei Risiko Club siciliani siamo riusciti a farla. Già la prima giornata (tappa Sicilia orientale), giocata a Catania il 25 maggio, è stata un successo con 54 tra giocatrici e giocatori. A Palermo (tappa Sicilia occidentale) il successo si ripeterà per una grande giornata di Risiko!”.

Nella foto da sx verso dx: Martino Brucato, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti e Manuel Carapezza