Ricci e Cacciapaglia nominati presidente e vice del comitato provinciale Omri Taranto

(Adnkronos) – L’ammiraglio di Squadra, Francesco Ricci, e il questore Tommaso Cacciapaglia sono stati nominati presidente e vicepresidente del Comitato provinciale di Taranto della Fondazione Insigniti Omri. Ne dà notizia il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Omri. ''L’ammiraglio di Squadra commendatore Francesco Ricci è figura storica della Marina Militare e punto di riferimento per l’intera comunità tarantina – sottolinea Tagliente – Un riconoscimento che valorizza non solo la sua prestigiosa carriera militare, ma anche, e soprattutto, il suo continuo impegno nella vita civile al servizio del Paese. Benemerito della Repubblica Italiana e della Marina, l’Ammiraglio Ricci rappresenta un esempio emblematico di quella categoria di grandi servitori dello Stato che, pur avendo concluso il servizio attivo, hanno scelto di continuare a mettere competenze, visione e spirito civico a disposizione della collettività. Il suo nome è oggi indissolubilmente legato al Castello Aragonese di Taranto, che dal 2007 custodisce e valorizza con dedizione e lungimiranza. Per questo straordinario impegno nella valorizzazione e riqualificazione del Castello Aragonese, l’ammiraglio Francesco Ricci è stato insignito nel 2024 della Medaglia d’Oro al Merito di Marina, massimo riconoscimento per il contributo reso alla Marina Militare e al patrimonio culturale della Nazione. Da presidio militare a monumento vivo, il Castello, sotto la sua guida, è divenuto un simbolo identitario della città dei due mari, un motore turistico e culturale, nonché un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, Forze Armate e società civile''. Accanto all’ammiraglio Ricci, è stato nominato Vicepresidente del Comitato il commendatore Tommaso Cacciapaglia, dirigente generale della Pubblica Sicurezza ed ex questore di Treviso. ''La lunga e stimata carriera di Cacciapaglia – sottolinea Tagliente – è stata segnata da numerosi riconoscimenti per l’impegno, la competenza e la dedizione al servizio delle istituzioni e alla sicurezza dei cittadini. La sua presenza nel Comitato rappresenta un ulteriore rafforzamento della missione della Fondazione, che punta a promuovere il valore dell’impegno civile e istituzionale anche oltre il servizio attivo''. La Fondazione Insigniti Omri, ''da sempre impegnata a promuovere l’eccellenza civica e morale degli insigniti dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana'', trova nella nomina dell’ammiraglio Ricci e di Cacciapaglia ''una perfetta espressione della propria missione: valorizzare chi continua a servire il Paese con spirito di dedizione anche dopo aver lasciato il servizio operativo''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)