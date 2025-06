Pd, in Sicilia rieletto candidato unico Barbagallo: “Ora unita'”

Pd: in Sicilia rieletto candidato u”I numeri parlano chiaro: sono stato rieletto”. Cosi’ il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, conferma la sua rielezione al vertice del partito nell’Isola. Candidato unico dopo la frattura dei ‘ribelli’, ha ottenuto un dato superiore al 77%, con una affluenza al congresso che si attesta sul 60 per cento, al termine di quelle che, in una intervista al quotidiano La Sicilia, definisce “settimane di sudore e di passione per il Pd siciliano”: 10 mila votanti, 240 circoli. Insomma, “una festa della democrazia”. Ma se e’ stato relativamente facile vincere, non lo sara’ ricomporre un partito spaccato. E’ lui stesso ad ammetterlo: “I dati che emergono dal congresso mi devono spingere ad assumere una grande, grandissima responsabilita’ nei confronti di tutti gli iscritti e militanti, ma anche di tutto il mondo che ruota attorno a noi. Certamente avrei preferito fare un congresso regionale di confronto e di dibattito, ma non e’ stato possibile farlo. Ma nelle prossime settimane ci sara’ modo di parlare e di parlarci, dando voce soprattutto ai tantissimi volti nuovi espressi dal voto dei circoli locali”. E i ricorsi di coloro che hanno preferito non partecipare al congresso ritenuto da loro “una farsa”?: “Non li temo. Il partito ha delle regole e degli organismi preposti per farli rispettare. Basta aspettare che si compiano le procedure. Per il congresso siciliano la segreteria nazionale ha inviato come commissario garante il collega Nico Stumpo, che ringrazio per la passione e la dedizione dimostrate”. Il tema piu’ importante, per Barbagallo, “resta costruire in Sicilia un partito ancora piu’ incisivo e sempre piu’ vicino all’azione, radicale e radicata sui territori della nostra segretaria Elly Schlein”. Adesso, dopo cinque mesi di “black-out”, conclude il segretario, “siamo tutti chiamati a riprendere il cammino assieme. Si deve ritornare a tessere relazioni e a sciogliere tutti i nodi irrisolti. Io, lo ribadisco, voglio essere un segretario inclusivo: tendero’ la mano a tutti, anche a chi non mi ha votato”. (