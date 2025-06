PD, Barbagallo: “Abbiamo sfiorato l’80 per cento, partito esce più forte da congresso”

“I dati parlano chiaro: hanno votato 10 mila iscritti. In tutte le elezioni il dato si misura sui votanti, e siamo quasi all’80 per cento. Per noi non solo è una legittimazione forte, è un congresso che ha visto una grande partecipazione. Gli iscritti meritano più rispetto da parte di tutti. E’ stato un grande momento di partecipazione, il Pd esce più forte da questo congresso”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo rispondendo ai giornalisti dopo la sua rielezione.