Nuova tragedia del mare. Affonda barchino con 95 migranti: morta una donna, ci sono dispersi, salvi in 87

Il barchino di 12 metri, di metallo arrugginito assemblato alla meno peggio, non ha retto alle onde. Neanche mezz’ora dopo aver preso il largo, in area Sar tra la Tunisia e Malta, è affondato. In mare sono finiti tutti i migranti – circa 95 secondo le testimonianze dei superstiti – che erano stipati a bordo. Ad accorgersi del naufragio, a 45 miglia a Sud di Lampedusa, è stato l’equipaggio di un peschereccio tunisino che è andato subito in soccorso dei naufraghi.

Uomini, donne e bambini sono stati ripescati poco alla volta. Cinque o sei sarebbero però scomparsi fra i flutti, mentre una donna di 32 anni è stata issata a bordo quando ormai non respirava più: è annegata, mentre i pescatori tentavano di salvare tutte le persone annaspavano in acqua. Gli 87 superstiti, tra i quali 23 donne e 10 minorenni, hanno dichiarato di essere originari di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Guinea Konakry, Mali, Senegal e Sudan. Tutti sono stati trasbordati su una motovedetta della guardia costiera che li ha poi sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa.

Gli 87 sopravvissuti, tutti sotto choc, ma in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove i poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento e gli operatori della Croce Rossa, che si occupa della gestione della struttura di primissima accoglienza, hanno iniziato subito a sentirli per fare chiarezza sul numero di dispersi. Il cadavere della giovane donna è stato invece portato alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove è stata sottoposta all’ispezione cadaverica. (ANSA).