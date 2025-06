L’iniziativa di Legambiente: “Caltafiabetta – Scalinate da favola”, il 20 giugno alla Silvio Pellico

Torna l’appuntamento estivo di “Caltafiabetta – Scalinate da favola”, che si terrà venerdì 20 giugno 2025, in prossimità del Solstizio d’Estate e al tramonto sulla Scalinata “Silvio Pellico”, con inizio alle ore 18:30.

Anche questa volta l’evento è realizzato da Legambiente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Caritas di Caltanissetta, con diversi partners: Tipografia Paruzzo, Società Dante Alighieri e Parco letterario “Piermaria Rosso di San Secondo”, Ufficio Migrantes della Diocesi di Caltanissetta, Associazione “Nati per leggere”.

Durante il tardo pomeriggio quindici adulti, anche di diversa etnia, narreranno favole e fiabe ai tanti bambini che siederanno sui gradini della scalinata. In particolare sono stati invitati ad ascoltare i racconti, anche su segnalazione dell’Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Caltanissetta, i bambini e i ragazzi che frequentano i progetti e le attività delle Comunità e delle Associazioni locali come: “I Girasoli”, “La Casa del Sorriso”, “Tam Tam”, Associazione Sant’Agata, “Etnos”, Scouts, Centri Estivi, etc.

Leggeranno per loro:

-Merita Riccobene, Caterina Russo, Valeria Tumminelli e Ivo Cigna (Organizzatori di Caltafiabetta)

“I bambini giocano alla guerra” (di Bertolt Brecht)

-Accardi Renata (Presidente Camera Penale di Caltanissetta)

“Perché il Sole non si è mai sposato” (fiaba tradizionale bulgara)

-La Scala Amedeo (Ingegnere elettronico e Capo Scout)

Estratto del “Il Piccolo Principe” (di Antoine Saint-Exupery)

-Botta Valentina (Psicologa – Psicoterapeuta)

“La vecchia della Saccara” (di Antonello Capodici)

-Hanane Arnaiba (Diocesi di Caltanissetta – Ufficio Migrantes)

Favola in Arabo

-Jaral Shehryar (Diocesi di Caltanissetta – Ufficio Migrantes)

Favola in Urdu

-Russo Caterina (Organizzatrice Caltafiabetta e Docente di Scuola Primaria)

“La grande fabbrica delle parole (di Agnes De Lestrade)

-Lo Vullo Sabrina, Gagliano Caterina, Di Stefano Chiara (Attori del Laboratorio Canper di Aldo Rapè)

-Buccafurni Ilaria (Gruppo locale “Nati per leggere”)

“Chi ha il coraggio” (di Silvia Borando)

-Rizioli Carlo (Coop. Soc. ETNOS)

-Sedita Marisa (Giornalista, Scrittrice ed ex Dirigente Scolastico)

“La bambina che sognava di volare” (di Marisa Sedita)

-Riccobene Merita (Organizzatrice Caltafiabetta e Docente di Scuola Secondaria di 1° grado)

“Le avventure di Laura e le sue magiche rose” (di Merita Riccobene e Francesca Ferreri, insieme ai bambini della IV B Primaria dell’I.C. “M. L. King” di Caltanissetta)

-Longo Germano (Istr. Dir. presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta e Capo Scout)

Lettera al giornale – storia di un sasso avventuroso (di Ugo De Santis)

-Jallow Mamadou Sirajo (Ass. I Girasoli)

“Come gli animali ebbero le code” (antica leggenda africana)

-Terrana Lillo (Allenatore di Basket)

“Il puttino scomparso” (di alcuni Studenti della Scuola Media “Pietro Leone dell’I.C. “M. L. King” di Caltanissetta)

-Tumminelli Valeria (Presidente Legambiente Caltanissetta)

“Siam tutti semi” (di Valentina Maschietto)

Ai racconti si alterneranno anche alcuni momenti musicali: Fabio Giammusso con la chitarra ed un gruppo composto da tre ragazzi dell’Ufficio Migrantes (Kingsley Ekile, Carlos Oshiafi e Lucky Imonthu Ojefo) con i tamburi.

Durante il pomeriggio sarà offerta ai più piccoli una golosa sorpresa, mentre agli adulti una bevanda estiva.

Animerà la scalinata, con tele realizzate dai bambini e un laboratorio artistico estemporaneo, l’artista Sara Di Ventura.