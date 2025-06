La SS 640 Caltanissetta – Agrigento al km 46 è cantierizzata: la Polizia invita gli automobilisti alla massima attenzione e a rispettare i limiti di velocità

CALTANISSETTA. La scorsa notte due equipaggi della Polizia Stradale di Caltanissetta sono stati impegnati per la viabilità lungo la strada statale 640 “Caltanissetta/Agrigento”, poiché al chilometro 46, in direzione di Caltanissetta, un mezzo pesante ha perso il controllo, a causa dell’elevata velocità, impattando contro le infrastrutture stradali della carreggiata creando grave pericolo per la circolazione.

L’arteria stradale, chiusa in un primo momento per consentire le operazioni di recupero e ripristino dei luoghi, è stata poi riaperta e, al momento, la corsia di sorpasso del luogo dell’incidente è cantierizzata. Si invitano quindi tutti gli automobilisti in transito alla massima attenzione e al rispetto dei limiti di velocità.