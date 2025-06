La Professoressa Pagano saluta la scuola dopo 43 anni di passione, dedizione e insegnamento della lingua inglese

San Cataldo – Una carriera durata oltre quattro decenni, segnata da passione, dedizione e un amore incondizionato per l’insegnamento della lingua inglese. La Professoressa Maria Pagano saluta le aule dopo 43 anni di servizio, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’istruzione locale e nel cuore di migliaia di studenti.

La sua carriera inizia nel dicembre del 1982, a pochi giorni dalla laurea, quando inizia a insegnare presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice” di San Cataldo. Da quel momento, la sua attività professionale diventa una vera e propria missione, portata avanti con straordinaria energia.

La Prof.ssa Pagano ha dedicato l’intera vita professionale all’insegnamento della lingua inglese, con una passione e una dedizione che raramente si incontrano. Dalle scuole di primo grado alle secondarie, passando anche per una breve parentesi come docente di lingua francese, ha saputo trasformare le sue lezioni in momenti di autentica crescita culturale, personale e umana.

È alla Scuola Media Statale “Giosuè Carducci” di San Cataldo che la Prof.ssa Pagano ha lasciato il segno più profondo. Qui, dal 1994 e per oltre trent’anni, ha rappresentato un pilastro della comunità scolastica, stimata da colleghi e amata da intere generazioni di studenti. Grazie alla sua naturale pazienza, alla sua tenacia e a un entusiasmo rimasto sempre vivo, ha saputo trasmettere non solo solide competenze linguistiche — fondamenta preziose per percorsi scolastici e professionali di successo — ma anche quell’amore profondo per la lingua inglese e per le infinite opportunità culturali che essa può offrire

Ma il suo contributo alla scuola non si è mai fermato alla didattica. La Prof.ssa Pagano ha ideato e coordinato numerose attività extracurricolari che hanno reso la sua presenza ancora più preziosa. Dalle indimenticabili rappresentazioni teatrali in inglese al conseguimento delle certificazioni Cambridge come il KET, fino all’originale gioco-concorso “The Big Game” da lei stessa creato, ogni progetto proposto è sempre stato un’occasione per imparare con leggerezza, stimolare la curiosità e accendere la fantasia dei ragazzi.

Negli ultimi anni, la sua instancabile energia ha trovato espressione anche nei progetti Erasmus. In veste di coordinatrice appassionata e instancabile, ha saputo aprire la scuola a una dimensione europea e internazionale, costruendo ponti tra culture diverse e coinvolgendo con entusiasmo docenti, studenti e famiglie in un percorso di crescita e scambio reciproco.

Oggi, nel momento del congedo, ciò che resta è un patrimonio umano e professionale di raro valore. Sono innumerevoli gli ex alunni, oggi affermati professionisti, che le sono grati per aver saputo incoraggiarli a credere in sé stessi e nelle proprie potenzialità.

Con la semplicità e l’umiltà che da sempre la contraddistinguono, la Professoressa Pagano ha spesso affermato di aver soltanto fatto il proprio dovere. È proprio in questo, però, che risiede la sua vera grandezza: aver svolto quel dovere con amore, passione e generosità, lasciando dietro di sé un esempio luminoso dell’immenso valore educativo e umano racchiuso nel mestiere di insegnante.