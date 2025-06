Incidente stradale nel nisseno, carambola sulla Gela-Catania: cinque feriti, traffico in tilt

Grave incidente stradale nella serata di ieri lungo la strada a scorrimento veloce Gela–Catania, all’altezza del chilometro 38. Una pericolosa carambola ha coinvolto tre autovetture, provocando il ferimento di cinque persone. Fortunatamente, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

L’impatto ha reso necessaria la chiusura al traffico dell’arteria in entrambe le direzioni, con conseguenti deviazioni sulla viabilità secondaria e pesanti disagi alla circolazione, vista l’intensità del traffico abituale nella zona. Diverse ambulanze provenienti dagli ospedali del territorio sono intervenute per prestare i primi soccorsi e trasportare i feriti nei nosocomi più vicini.

Sul posto anche gli uomini dell’Anas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento.

La circolazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore, ma resta alta l’attenzione per l’ennesimo episodio che evidenzia la pericolosità di alcuni tratti di una delle arterie più trafficate della Sicilia.