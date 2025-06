Incidente serale all’incrocio tra via Guastaferro e via Leone XIII: danni alle auto, illesi i giovani coinvolti

CALTANISSETTA – Intorno alle 23:45 di ieri sera si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Guastaferro e via Leone XIII, uno dei punti viari più discussi e temuti della città. A scontrarsi sono state due autovetture, entrambe con a bordo giovani conducenti. Le auto hanno riportato danni ingenti, ma fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito in modo serio.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, al momento ancora da chiarire.

Non è la prima volta che questo incrocio finisce al centro della cronaca. I cittadini lo considerano da anni estremamente pericoloso, anche a causa della sua conformazione: chi proviene da via Leone XIII in direzione via Catania si trova improvvisamente, subito dopo il semaforo, in un restringimento anomalo della carreggiata, che costringe spesso a manovre brusche e rischiose.

Alla pericolosità strutturale si aggiunge troppo spesso l’imprudenza degli automobilisti, creando un mix potenzialmente esplosivo che ha già provocato diversi incidenti in passato.

Nel caso di ieri sera, resta il sollievo per l’assenza di conseguenze fisiche per le persone coinvolte. Le auto, seppur seriamente danneggiate, si possono riparare. Ma l’incrocio, ancora una volta, si conferma un punto critico sul quale sarebbe necessario un intervento deciso e risolutivo per garantire maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada.