Il presidente del Libero Consorzio Tesauro accoglie il Rettore UniPa Midiri: cresce la sinergia per rafforzare l’offerta formativa nel Nisseno

Mattinata intensa e ricca di contenuti istituzionali quella odierna presso la sede del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, dove il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri, è stato accolto dal Presidente avv. Walter Tesauro, in occasione di una visita ufficiale nel cuore della Sicilia centrale.

La giornata si è aperta con un incontro in Prefettura, dove il Rettore è stato accompagnato dal Presidente Tesauro per un colloquio con il Prefetto Chiara Armenia. Al centro dell’incontro, una riflessione congiunta sullo stato della formazione scolastica e universitaria in Sicilia, con particolare attenzione al fenomeno dell’emigrazione giovanile. È emersa la volontà comune di invertire la tendenza che spinge tanti ragazzi a lasciare l’Isola dopo la scuola, impoverendo il capitale umano siciliano a vantaggio di altri territori.

A seguire, nella sala consiliare del Libero Consorzio, si è svolto un partecipato incontro con i sindaci dei 22 comuni del territorio. Il Presidente Tesauro ha evidenziato l’importanza del rapporto istituzionale con l’Ateneo palermitano, costruito nel tempo attraverso diversi ruoli ricoperti: da Presidente del Consorzio Universitario, a Sindaco di Caltanissetta, fino all’attuale carica di guida dell’intero comprensorio. Una continuità istituzionale riconosciuta dallo stesso Rettore Midiri come un valore aggiunto per il territorio nisseno.

Nel cuore del dibattito, il tema cruciale della permanenza dei giovani in Sicilia: il prof. Midiri ha richiamato un dato previsionale allarmante, secondo il quale entro il 2050 circa 4 milioni di giovani siciliani potrebbero decidere di lasciare la regione. Una rotta che va invertita, ha affermato, attraverso un’azione sinergica tra università, istituzioni e territori. L’Ateneo palermitano è pronto ad accogliere tutte le proposte virtuose e si muove già da tempo in direzione di un’offerta formativa più diffusa e radicata, anche nelle aree interne.

In quest’ottica, è stato annunciato l’intendimento di arricchire l’offerta formativa del Consorzio Universitario di Caltanissetta con l’attivazione di nuovi corsi di laurea, che possano rispondere ai bisogni del territorio e intercettare le aspirazioni dei giovani studenti. Un passo importante per rafforzare la presenza dell’Università di Palermo nella provincia e per offrire reali alternative formative senza costringere le nuove generazioni a spostarsi altrove.

Nel corso dell’incontro, ha portato i saluti anche la Guardia di Finanza, rappresentata dal tenente colonnello Beppe La Sala, comandante del Gruppo di Caltanissetta, intervenuto in rappresentanza del Comandante Provinciale col. Gesueli, assente per impegni istituzionali. L’ufficiale ha sottolineato come la formazione rappresenti anche un efficace strumento di prevenzione dell’illegalità: “Maggiore è il livello culturale e universitario dei nostri giovani, più forte sarà la consapevolezza di vivere in un sistema fondato sulla legalità. La formazione genera cittadini consapevoli e professionisti che operano nel rispetto delle regole, contribuendo alla crescita sana del territorio”.

La giornata odierna ha rappresentato anche per il Presidente Walter Tesauro un momento significativo sotto il profilo istituzionale e personale. In poche ore ha saputo incarnare il ruolo di mediatore tra istituzioni locali, autorità statali e mondo accademico, confermando la sua visione ampia e integrata del territorio. Un percorso coerente che, dalle esperienze precedenti alla guida del Consorzio Universitario e del Comune di Caltanissetta, oggi si esprime pienamente nella direzione del Libero Consorzio, in un’ottica di costruzione e sviluppo condiviso. La giornata ha restituito l’immagine di una classe dirigente unita nel costruire percorsi duraturi di formazione, sviluppo e legalità.

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a rafforzare il dialogo tra istituzioni, università e comunità locali, con l’obiettivo concreto di potenziare l’offerta universitaria su Caltanissetta e costruire, attraverso la formazione, un futuro migliore per i giovani siciliani.