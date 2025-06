Il make-up protagonista in piazza Garibaldi: a Caltanissetta la seconda edizione del “School Make-Up Festival”

CALTANISSETTA – Dopo il successo della prima edizione, il “School Make-Up Festival” torna ad animare il cuore di Caltanissetta con un nuovo appuntamento all’insegna della creatività, dello spettacolo e del talento giovanile. L’evento, organizzato da Òmira con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, si terrà domenica 29 giugno a partire dalle ore 20:00 in piazza Garibaldi, con ingresso libero.

Al centro del festival un contest che vedrà sfidarsi 15 partecipanti, provenienti da diverse scuole professionali, in due manches a tema, durante le quali metteranno in mostra le proprie abilità nel campo del make-up artistico. In palio, per il vincitore o la vincitrice, un’opportunità professionale di grande prestigio: uno stage in una produzione televisiva.

A decretare il talento migliore sarà una giuria d’eccezione, guidata da Giovanni Sciarrillo, look maker per importanti produzioni televisive, affiancato da Delia Duran, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, Giovanni Ciacci, costumista, volto noto della televisione e speaker radiofonico, e Giovanna Verderese, talent scout con un’esperienza ventennale nel mondo dello spettacolo.

La serata sarà presentata da Ernesto Trapanese e arricchita da una serie di ospiti e performance artistiche: tra gli artisti in scena ci saranno la Samarsax Band, la compagnia di artisti di strada Joculares e la celebre Stefania Bruno, con la sua affascinante esibizione di sand art.

A sostenere l’iniziativa anche importanti sponsor: Euroform, Sherasade, Officine Sonore e Valore Digitale, che confermano l’impegno nel promuovere la formazione, l’arte e le opportunità professionali per i giovani.

Il “School Make-Up Festival” si conferma così non solo un evento di intrattenimento, ma anche un trampolino di lancio per tanti talenti emergenti, in una serata che unisce spettacolo, formazione e partecipazione cittadina.