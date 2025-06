Il 26 giugno a Palermo presentazione del libro “Il Gatto” del magistrato Antonio Osnato

Giovedì 26 giugno alle ore 17.30, sarà presentato il libro “Il Gatto” di Antonio Osnato, presso il Centro Culturale ed Artistico Don Nino – Mind Food di via Vincenzo Di Marco n. 24 – Palermo.

Il Magistrato Antonio Osnato dialogherà con la prof.ssa Rossana Carmagnani, docente di storia e filosofia, psicologa e pedagogista.

Il racconto Il Gatto è la storia di un incontro d’amore con una una ragazza enigmatica, incontrata in treno, nella quale il protagonista sospetta una sorta di doppia vita senza riuscire peraltro a capirne le ragioni e neanche a definirne l’essenza di questa enigmaticità.

Il personaggio principale non è il Gatto, ma il narratore legato alla protagonista del racconto, che un mondo ostile colpisce a morte col suo artiglio omicida.

L’evento culturale, promosso dal Comitato Educativo per la Promozione e Valorizzazione del Territorio della VI Circoscrizione del Comune di Palermo (Presidente Michele Maraventano), è organizzato dallo Staff Don Nino S.r.l. (Presidente Arch. Silvia Mercurio), unitamente alla Coordinatrice Tav. “Percorsi Educativi” del Comitato Educativo VI Circoscrizione (Arch. Rossella Giletto).

Antonio Osnato – Magistrato

Nato a Caronia (Messina), ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore Generale della Repubblica nella Corte d’Appello di Palermo.

È stato relatore in conferenze nazionali ed internazionali.

È autore di numerosi testi giuridici e letterari ed è contemplato nell’antologia La paix invincible espoir (J. Antoine, UNESCO, Bruxelles 1978). È stato tradotto in lingua araba, dal giordano Issa Naouri, in Al-Abd Al-Agnabiyyab n. 28 (Damasco 1981).

Tra le opere poetiche: La sera respira (Ila Palma 1974), Vulissi Cantàri (1975), Cammini paralleli (1976) in edizione bilingue francese e spagnola, Padre Nostro per un cavallo (Rebellato 1980), Porta dell’orizzonte (P. Manni 1999), Stella Polare (Kalòs, Palermo 2004), Pietre Miliari (P. Caramella, Torino 2012), Tra le onde dell’oblio (Punto Digitale Ausonia, Palermo 2022) e Le vele di Malaga (Punto Digitale Ausonia, Palermo 2024) in edizione bilingue italo-spagnola, presentata dal Comitato Dante Alighieri di Torino il 30.05.2024.

In prosa (narrativa e saggistica): Gli eroi che ci mancano (Ila Palma 1980), Il Mediterraneo brucia (La Triquetra 1984), Il sole nella tomba delle vigne (Flaminia, 1996), Silenzio rumore suono (C. Saladino 2009), Non solo di ginestra profuma la Sicilia (Ila Palma 2010), Il meticcio, uomo del futuro? (Ila Palma, 2013), Valore universale della musica ed emozione estetica (Ila Palma, 2014), Libertà o arbitrio? Memoriale di un magistrato (Araba Fenice, 2018), Notte d’amore a Venezia (Araba Fenice, 2017), I giochi erotici di Artemisia (Araba Fenice, 2018), Fratelli diversi (Palermo, 2023). Il saggio Mafia e terrorismo è apparso nella rivista francese “Revue des Deux Mondes” (Paris, VIII, 1981), il racconto Lorenzo è stato pubblicato nella rivista cinese “YIHAI” (Canton 1985).

È Presidente onorario del Comitato Dante Alighieri di Torino.

Il Laboratorio Creativo Don Nino – Mind Food è un centro culturale, sala lettura e spazio espositivo della Città di Palermo, che concretizza progetti interdisciplinari, per poter vivere l’arte in ogni sua forma ed espressione, in un’atmosfera immersiva senza precedenti.

Per maggiori Informazioni: donninomindfood@gmail.com

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Foto in copertina: Manfredi Matteo Cammarata