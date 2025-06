“Green Steel Game”, arriva a Caltanissetta l’iniziativa di RICREA per sensibilizzare bambini e ragazzi sul tema del riciclo

Dopo il successo delle edizioni estive del 2022, 2023 e 2024, torna con una veste ancora più coinvolgente il Green Steel Game, l’iniziativa educativa e gratuita promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi in Acciaio, in collaborazione con Eduiren e patrocinata ANCI Nazionale.

L’obiettivo? Divertire e sensibilizzare bambini e ragazzi di tutta Italia sui temi del riciclo e della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, come scatolette, barattoli, tappi corona, bombolette spray e contenitori per vernici e alimenti.

“Le nuove generazioni giocano un ruolo fondamentale nel diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di adottare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti. I giovani rappresentano una forza propulsiva capace di influenzare positivamente famiglie e coetanei – afferma Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA -. Green Steel Game nasce per dare continuità a due nostre iniziative educative di grande successo, Ambarabà RICICLOclò® e Ricirap®, che si svolgono durante l’anno scolastico. Con questo nuovo format offriamo un supporto didattico e ludico ai centri estivi, per continuare a sensibilizzare anche in estate bambini e ragazzi sul valore della sostenibilità ambientale degli imballaggi in acciaio, attraverso il gioco e il divertimento”.

Anche i Centri Estivi, Grest, Oratori e Associazioni della provincia di Caltanissetta sono invitati a partecipare a questa avventura educativa e divertente: un’occasione speciale per coinvolgere bambini e ragazzi in un’attività divertente e formativa, rafforzando il valore del riciclo attraverso il gioco e il lavoro di squadra.

Un’estate all’insegna del gioco e della sostenibilità! Grest, Oratori, Centri Estivi e Associazioni da ogni angolo del Paese potranno iscriversi e scegliere le date in cui partecipare. Ogni realtà riceverà gratuitamente il gioco in scatola “Crea la tua piiista!”, per dare libero sfogo alla creatività realizzando colorati circuiti e prepararsi all’esperienza del Green Steel Game.

Ogni appuntamento inizia con una breve lezione online, condotta in diretta da Alvin Crescini di Peaktime, agenzia specializzata in format didattici. Attraverso un approccio dinamico e coinvolgente, con l’uso di video e slide, i ragazzi saranno guidati alla scoperta del mondo del riciclo degli imballaggi in acciaio.

A seguire, i partecipanti si metteranno alla prova con un quiz a tempo con domande a risposta multipla, da svolgere in squadre. Il punteggio di ogni team contribuirà al risultato finale del proprio Grest o Associazione, premiando non solo la velocità, ma anche la precisione e il gioco di squadra.

In palio premi per i ragazzi e per le strutture partecipanti. A fare la differenza saranno l’attenzione, il lavoro di squadra e la voglia di imparare divertendosi!

Il progetto sarà avviato in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Giocamondo e altri partner attivi sul territorio nazionale, per ampliare la rete educativa e rafforzare il messaggio di sostenibilità. Iscrizione gratuita e aperta a tutte le realtà educative estive italiane.

Un’occasione unica per unire gioco, educazione ambientale e spirito di squadra!

Scegli le date, prepara la tua squadra e partecipa al Green Steel Game!

Per informazioni e iscrizioni: https://greensteelgame.it/