Gela, riavviata la fornitura al serbatoio Spinasanta: riprogrammata la distribuzione idrica

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver ripristinato la fornituraal serbatoio Spinasanta nel territorio di Gela.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riprogrammato la distribuzione secondo quanto di seguito descritto in dettaglio:



domani, domenica 22 giugno, zona Spinasanta bassa;

lunedì 23 giugno 2025 zona Spinasanta alta.

Distribuzione invariata nelle altre zone.