Domenica a Caltanissetta la solenne processione del Corpus Domini guidata dal Vescovo Russotto

CALTANISSETTA – Domenica 22 giugno il centro storico di Caltanissetta ospiterà la tradizionale processione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più solenni dell’anno liturgico, presieduto da Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Mario Russotto. Un evento che ogni anno richiama fedeli, confraternite e cittadini in un momento di intensa partecipazione religiosa e comunitaria.

La celebrazione avrà inizio con la Santa Messa in Cattedrale, per poi proseguire con il corteo processionale che attraverserà alcune delle vie più rappresentative del centro cittadino. Il percorso previsto si snoderà da Piazza Garibaldi, lungo Corso Umberto I, Via Redentore, Via Maddalena Calafato, Viale Conte Testasecca, fino a Corso Vittorio Emanuele, con rientro alla Cattedrale.

Una città che si fa comunità

La processione del Corpus Domini, che celebra la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, è una delle manifestazioni più sentite dalla comunità nissena. Con origini medievali, la solennità fu istituita ufficialmente da Papa Urbano IV nel 1264, ma era già radicata in molte comunità europee. La processione consiste nell’adorazione pubblica del Santissimo Sacramento, trasportato in ostensorio sotto un baldacchino e accompagnato da canti liturgici, confraternite e fedeli in preghiera.

Un rito che, come sottolineato più volte dal Vescovo Russotto, “unisce la fede personale alla testimonianza pubblica, facendo della città intera una chiesa a cielo aperto”.

La processione del Corpus Domini rappresenta per Caltanissetta un momento di condivisione profonda tra spiritualità e identità territoriale. Non solo un rito religioso, ma anche un’occasione per vivere il centro storico in modo partecipato e rispettoso, all’insegna della fede e del silenzio orante.

L’appuntamento con la solennità eucaristica è per domenica sera: un invito rivolto a tutta la cittadinanza a unirsi in questo gesto corale di fede e devozione.