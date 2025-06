Caltanissetta si rifà il look , al via il maxi piano per le strade: nove mesi di lavori per una città più moderna e sicura

Una conferenza stampa a Palazzo del Carmine ha dato ufficialmente il via a quello che si preannuncia come uno degli interventi più importanti degli ultimi anni per la città di Caltanissetta. Il sindaco Walter Tesauro, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Calogero Adornetto e al dirigente dell’Ufficio tecnico comunale Giuseppe Dell’Utri assieme al direttore dei lavori l’,ingegnere Giuseppe Scisndra, ha illustrato il piano di rifacimento dell’intera rete viaria urbana.

I lavori cominceranno giovedì 3 luglio dalla zona del Cefpas e, nell’arco di circa nove mesi, interesseranno le principali arterie cittadine, così come numerose strade secondarie. L’intervento prevede la completa asfaltatura, l’adeguamento dei pozzetti, il ripristino della segnaletica e la realizzazione di nuove piste ciclabili. L’obiettivo è restituire alla città una rete stradale moderna, efficiente e più sicura, dopo decenni di degrado e assenza di manutenzione strutturale.

“Diamo finalmente una risposta a un’esigenza che i cittadini manifestano da anni. I manti stradali sono logori, pieni di buche, spesso pericolosi. Con questo progetto restituiamo dignità e funzionalità a Caltanissetta”, ha dichiarato il sindaco Tesauro, evidenziando che l’intervento si inserisce in una visione più ampia di rilancio urbano.

Il valore complessivo dell’operazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro. L’amministrazione ha scelto strategicamente di far partire i lavori durante il periodo estivo, quando il traffico è meno intenso a causa della chiusura delle scuole. Una scelta mirata a contenere i disagi per i cittadini.

“Non possiamo nascondere che ci saranno inevitabili criticità alla circolazione – ha spiegato l’assessore Adornetto – ma siamo certi che con un po’ di tolleranza e spirito di collaborazione, tutti comprenderanno che i benefici a medio e lungo termine saranno decisivi. Una città con strade nuove non è solo più bella, ma anche più sicura, più vivibile e più attrattiva”.

Un’attenzione particolare è stata dedicata anche agli spazi verdi e alla mobilità sostenibile. Il piano, infatti, comprende interventi sul Parco Assunto, destinato a diventare un punto di riferimento per lo svago, lo sport e la qualità della vita urbana. A tal proposito, l’ingegnere Giuseppe Dellutri ha anticipato che presto sarà predisposto un avviso pubblico per l’affidamento della gestione del parco e del chiosco annesso.

“Vogliamo che il Parco Assunto diventi un esempio di rigenerazione urbana. Attraverso il coinvolgimento dell’imprenditoria locale potremo garantire servizi ai cittadini e sostenibilità nella gestione. È un invito concreto a chi vuole investire su Caltanissetta e contribuire alla sua rinascita”, ha commentato Dell’Utri, esprimendo fiducia nella risposta del territorio.

Presente anche il direttore dei lavori, l’ingegnere Giuseppe Sciandra, in rappresentanza dell’Ufficio Tecnico comunale, che ha illustrato alcuni aspetti tecnici dell’intervento. Sciandra ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera, evidenziando come la riqualificazione della viabilità urbana rappresenti un tassello fondamentale per il rilancio infrastrutturale della città nei prossimi mesi.

La città si prepara quindi a mesi di cantieri, ma anche a un futuro più ordinato, funzionale e sostenibile. L’amministrazione comunale ha annunciato che i cittadini verranno costantemente aggiornati sulle fasi dei lavori attraverso comunicazioni ufficiali e affissioni nei quartieri coinvolti.