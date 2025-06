Caltanissetta, la Questura ricorda Falzone e Pilato a 21 anni dalla tragedia

La Questura di Caltanissetta ha commemorato questa mattina l’ispettore superiore Salvatore Falzone e il vice sovrintendente Michele Pilato, investigatori della Squadra Mobile tragicamente deceduti in servizio il 24 giugno del 2004. Esattamente ventuno anni fa, i due poliziotti persero la vita in un incidente stradale mentre si recavano a Gela per svolgere delicate indagini finalizzate alla cattura di un pericoloso latitante.

La cerimonia si è svolta nel piazzale della Questura, con la partecipazione dei familiari delle vittime – tra cui Chiara, oggi poliziotta in forza alla sezione Volanti e figlia di Michele Pilato – del personale della Polizia di Stato, dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e delle organizzazioni sindacali.

Alle ore 9.30, il Questore Pinuccia Albertina Agnello, alla presenza del Prefetto Chiara Armenia e del cappellano della Polizia di Stato, Don Vicente Genova, ha deposto una corona di fiori presso il Monumento ai caduti della Polizia di Stato, in segno di omaggio e memoria per il sacrificio dei due servitori dello Stato.

Un momento di raccoglimento che ha rinnovato il sentimento di vicinanza e riconoscenza dell’intera comunità nei confronti di chi ha pagato con la vita l’impegno per la legalità e la sicurezza.