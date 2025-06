Caltanissetta, interrogazione della minoranza sugli asili nido: “Criticità e disagi nella gestione”. Il sollecito di Gambino

CALTANISSETTA – I consiglieri comunali di opposizione hanno presentato un’interrogazione al sindaco di Caltanissetta, evidenziando diverse criticità nella gestione degli asili nido cittadini. Il documento, firmato dal consigliere Roberto Gambino e sottoscritto da altri esponenti della minoranza (tra cui Annalisa Petitto, Carlo Vagginelli, Calogero Palermo, Luigi Bellavia, Felice Dierna, Vincenzo Cancelleri, Federica Scalia e Armando Turturici), denuncia una serie di problematiche che riguardano sia le famiglie che usufruiscono del servizio sia i lavoratori.

Secondo quanto segnalato, i genitori lamentano carenze nella gestione del servizio mensa. In particolare, sarebbero serviti piatti unici non previsti dalla dieta settimanale e le porzioni di cibo risultano spesso ridotte rispetto agli standard previsti. Anche la gestione interna del personale suscita forti preoccupazioni. Gli operatori hanno espresso disagio per il ritardo del pagamento della tredicesima e dello stipendio di dicembre 2024, un fatto inedito con questa cooperativa, che ha generato timori anche alla luce di precedenti esperienze negative con altri gestori. Inoltre, la cooperativa avrebbe attribuito i ritardi a mancate liquidazioni da parte dell’amministrazione comunale, ma secondo i consiglieri l’appaltatore, per legge, dovrebbe avere la capacità economica di anticipare le spettanze ai lavoratori.

Un’altra questione sollevata riguarda la gestione delle ferie, che i lavoratori sono stati costretti a fruire a seguito di sospensioni del servizio per motivi non imputabili a loro stessi, come ordinanze comunali per la mancanza d’acqua o per allerte meteo. Inoltre, sono state convocate riunioni didattiche pomeridiane fuori dall’orario di servizio, senza alcuna indennità per lavoro straordinario. Il clima di tensione sul posto di lavoro è descritto come particolarmente grave, considerata la delicatezza del servizio e il coinvolgimento di bambini che devono essere seguiti e protetti con la massima cura.

Alla luce di queste problematiche, i consiglieri chiedono al sindaco se sia a conoscenza delle criticità relative alla mensa e alla gestione del personale, se sia informato del clima di tensione che si è venuto a creare fra i lavoratori e la dirigenza della cooperativa e quali azioni intenda intraprendere per garantire l’efficienza del servizio e il rispetto del contratto d’appalto. Chiedono infine di sapere se l’amministrazione comunale intenda proseguire il rapporto con l’attuale cooperativa o applicare il principio di rotazione sancito da ANAC, alla luce di quanto rilevato.

Roberto Gambino ha anche presentato un sollecito ufficiale per ottenere risposta. Lo ha reso noto lo stesso ex sindaco, primo firmatario dell’interrogazione, che in una nota ha spiegato come il documento, inviato il 6 marzo 2025, sia ancora privo di risposta. “Ho presentato una richiesta di sollecito per la risposta a un’interrogazione, di cui sono primo firmatario e che è stata sottoscritta dall’intera opposizione – ha dichiarato Gambino –. La questione riguarda la gestione degli asili nido a Caltanissetta e, ad oggi, non abbiamo avuto alcun riscontro”. Il consigliere ha allegato alla nota l’interrogazione e il sollecito trasmesso via PEC, sollecitando l’amministrazione a dare una risposta tempestiva.