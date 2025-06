Caltanissetta. Imbrattato l’Altare della Patria, il sindaco Tesauro: “Gesto vile che offende l’intera società civile”

L’amministrazione comunale ha immediatamente adottato dei provvedimenti provvisori per coprire le scritte offensive

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta esprime profondo sdegno e dispiacere per il vile atto vandalico compiuto nella giornata di ieri ai danni del Monumento ai Caduti di viale Regina Margherita, imbrattato con scritte volgari e offensive.

Si tratta di un gesto ignobile che non solo deturpa un bene storico e artistico della nostra città, ma che oltraggia in modo grave la memoria di coloro che, con il sacrificio della propria vita, hanno donato al nostro Paese la libertà, la pace e i valori democratici su cui si fonda la nostra Repubblica. Il Monumento ai Caduti rappresenta un simbolo di unità, di rispetto per la Patria, di gratitudine verso i nostri eroi e di memoria collettiva che nessuno dovrebbe permettersi di profanare.

Dopo i rilievi delle Forze dell’Ordine, che stanno attivamente indagando per individuare i responsabili di questo gesto vergognoso, l’Amministrazione ha immediatamente adottato dei provvedimenti provvisori per coprire le scritte offensive. Successivamente, si procederà con interventi definitivi di pulizia e rimozione, che verranno eseguiti con la massima cura e delicatezza per non compromettere la struttura e il valore storico del monumento.

L’Amministrazione comunale confida nel lavoro della Polizia e auspica che i responsabili vengano individuati e assicurati quanto prima alla giustizia. Atti del genere non possono e non devono trovare alcuno spazio in una comunità civile, rispettosa della propria storia e dei propri simboli. Caltanissetta non tollera né tollererà alcuna forma di inciviltà e continuerà a custodire con rispetto e orgoglio i luoghi della memoria, affinché il sacrificio dei nostri Caduti non venga mai dimenticato.