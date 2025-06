Caltanissetta, grave incidente sul lavoro: operaio cade da un ponteggio e viene operato d’urgenza

È rimasto gravemente ferito un giovane operaio di 25 anni, vittima questa mattina di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere nei pressi del ponte San Giuliano, a ridosso della grande galleria “Caltanissetta”. Erano da poco passate le 8 quando, durante le operazioni di smontaggio di un’impalcatura, il lavoratore ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto da un’altezza di circa tre metri.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane al momento della caduta non indossava alcuna imbracatura di sicurezza, particolare che verrà ora approfondito dagli enti preposti. L’operaio, soccorso tempestivamente e trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asp. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare l’eventuale mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema, sempre più urgente, della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infortuni come quello avvenuto oggi mettono in evidenza la necessità di rafforzare i controlli, promuovere una cultura della prevenzione e garantire che ogni lavoratore sia adeguatamente formato e protetto, specie in contesti ad alto rischio come l’edilizia. La sicurezza non può essere lasciata alla discrezionalità, ma deve essere una priorità condivisa da imprese, istituzioni e lavoratori.