Caltanissetta. Dragon Academy Group, al via “Parole in Circolo Summer Camp 2025”: un’estate dedicata alla crescita personale e allo sport

Al via “Parole in Circolo Summer Camp 2025”: un’estate dedicata alla crescita personale, allo sport e alla consapevolezza emotiva

È iniziato ieri, presso il Centro Sportivo Il Poggio, “Parole in Circolo” Summer Camp 2025, il progetto estivo promosso dall’ A.s.d Dragon Academy Group in collaborazione con l’A.S.D. Football e l’Associazione Il Poggio.

Il camp accoglie numerosi bambini soci tra i 4 e i 12 anni con un programma integrato che combina attività sportive, laboratori espressivi e percorsi di educazione alla relazione, con l’obiettivo di offrire un’esperienza educativa profonda, oltre la semplice animazione.



Le giornate sono organizzate per favorire il movimento, il gioco di squadra e la scoperta del sé, valorizzando il potenziale emotivo, sociale e fisico di ogni partecipante. In programma anche attività teatrali, uscite esperienziali e momenti dedicati all’educazione ambientale, alla sicurezza e alla cittadinanza attiva.

Il progetto, che proseguirà fino ad agosto, si pone come spazio educativo estivo che mette al centro il benessere del bambino e la costruzione di legami significativi.

L’ A.s.d Dragon Academy Group, ancora una volta, insieme ai partner promuove fortemente i valori associati allo sport e alle sane abitudini nell’età evolutiva.